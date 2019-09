Minecraft Earth: Augmented-Reality-Ableger für Android und iOS steht in den Startlöchern - 4Players.de

"Telefon? Spitzhacke: Minecraft Earth ist ein brandneues Augmented-Reality-Spiel für dein Mobilgerät, mit dem du Minecraft in die reale Welt verlagern kannst. Erlebe aufregende Abenteuer, erschaffe zusammen mit Freunden etwas Außergewöhnliches und bewege dich dann inmitten deiner lebensgroßen Kreationen. Minecraft Earth ist für Geräte mit iOS 10 und höher sowie Android 7 und höher verfügbar.

Erschaffen: Bei Minecraft ging es schon immer um Kreativität – aber Minecraft Earth bietet dir jetzt die Chance, dich in ganz neuem Maßstab zu verwirklichen. Teile deine Meisterwerke, und erfreue dich an den Kreationen anderer Spieler!

Sammeln: Minecraft Earth bietet viele der Kreaturen, die du kennst und liebst – und auch eine ganze Menge neue. Im Lauf der Zeit bekommst du die Chance, einzigartige Varianten zu züchten, mit denen du deine Builds bevölkern kannst.

Zusammenarbeiten: Triff dich mit gleichgesinnten Spielern, um gemeinsam Meisterwerke zu schaffen. Arbeite zusammen mit Freunden in einem kleineren Maßstab, bevor du deine Builds in großem Stil in die Wildnis entlässt. Du kannst dich sogar mit anderen für Miniabenteuer zusammentun!

Erkunden: Deine Wohngegend im realen Leben erhält dank Minecraft Earth eine ganz neue Dimension. Sammle Ressourcen, stelle dich Herausforderungen, und teile deinen Einfallsreichtum mit anderen. Es gibt eine ganz neue Welt zu entdecken!"

Bei der Minecon Live 2019 ist angekündigt worden, dass Minecraft Earth im Oktober 2019 in den ersten Ländern an den Start gehen wird. Bis Ende 2019 soll das Spiel weltweit verfügbar sein. Konkreter wurden die Angaben aber nicht. Der kostenlos spielbare Titel für mobile Endgeräte soll die Spielmechanik mit Augmented-Reality-Technologie verbinden und Minecraft in die reale Welt transportieren. Minecraft Earth erfordert ein Mobilgerät, auf dem Android 7 oder iOS 10 oder höher ausgeführt wird.Letztes aktuelles Video: How Would You Minecraft Your World"Mit Minecraft Earth erkundest Du Deine Nachbarschaft auf der Suche nach verschiedenen Blöcken und einzigartigen Monstern. Schließe Dich mit Freunden zusammen, erschaffe gemeinsam atemberaubende Gebäude und platziere sie in der realen Welt, wo Du sie dank Augmented Reality in Lebensgröße erkundest. Bekämpfe Creeper, stelle nützliche Werkzeuge her, brüte Monster aus und baue Pflanzen an", schreibt Microsoft.