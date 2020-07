Little Town Hero: Anime-Rollenspiel der Pokémon-Macher startet auch auf Xbox One und PC

Nach der Veröffentlichung der physischen Big Idea Edition von Little Town Hero für PlayStation 4 und Nintendo Switch (wir berichteten ), ist das Anime-Rollenspiel von Gamefreak ( Pokémon ) überraschend auch für Xbox One erschienen, wie die Kollegen von Gematsu herausgefunden haben - allerdings nur als Download via Microsoft Store , wo der Titel aktuell 21,49 Euro kostet und der Veröffentlichungstermin vom 3. Juli auf den 23. Juni 2020 und damit sogar vor den PS4-Release zurückdatiert wurde.Eine PC-Umsetzung soll ebenfalls noch in diesem Monat erscheinen. Auf Steam kann man sie bereits auf die Wunschliste setzen. Sowohl die PC- als auch die Xbox-One-Fassung werden von Gamefreak selbst vertrieben, während bei den physischen Versionen für PlayStation 4 und Switch NIS America als Publisher mit an Bord war.Letztes aktuelles Video: Big Idea Edition - Launch Trailer