Need for Speed Heat: Video: Erste Spielszenen aus Palm City - 4Players.de

Bei der gamescom 2019 sind erste Spielszenen aus Need for Speed Heat gezeigt worden (Video siehe unten). In der offenen Welt von Palm City sollen Streetracer zusammenkommen, um sich zu beweisen. Am Tag treten die Spieler beim "Speedhunters Showdown" in legalen Racing-Events an, um mit den gewonnenen Preisgeldern ihren Fuhrpark aus Hochleistungssportwagen aufzurüsten und zu individualisieren. Nachts bauen sie sich dann in Underground-Rennen einen Ruf auf, während eine Taskforce der Polizei alles daransetzt, Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen und ihnen die Einnahmen wieder abzunehmen. Wird der Spieler in der Nacht von der Polizei "geschnappt", ist die laufende Nacht vorbei. In der Garage kann man außerdem zwischen Tag und Nacht wechseln.Die "Speed Cards" (Autoteile für Performance und Look) aus Need for Speed Payback werden nicht zurückkehren. Stattdessen soll man alle Anpassungsmöglichkeiten des Fahrzeugs durch den Abschluss von Ingame-Events erwerben können. Findet man auf der Weltkarte zum Beispiel ein Straßenrennen, bei dem es ein neues Performance-Teil zu gewinnen gibt, dann erhält man dieses Teil auch nach dem Sieg. Die Anpassungsoptionen sollen generell sehr weitreichend sein. Need for Speed Heat wird am 8. November 2019 für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer