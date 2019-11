Vampire: The Masquerade - Coteries of New York: Vampir-Adventure erscheint auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Bisher sollte Vampire: The Masquerade - Coteries of New York lediglich am 11. Dezember für den PC (Steam, GoG u.a.) und nächstes Jahr für Switch erscheinen. Wie die polnischen Entwickler von Draw Distance (Serial Cleaner, Ritual: Crown of Horns) mitteilen, wird das "narrative Adventure" für Einzelspieler im ersten Quartal 2020 auch für Xbox One und PlayStation 4 umgesetzt.Im Mittelpunkt der interaktiven Geschichte wird der Machtkampf zwischen den zwei Vampir-Fraktionen Camarilla und Anarchen im nächtlichen New York stehen. Die Entwickler wollen ein atmosphärisches Erzählerlebnis mit Entscheidungen (bei Dialogen) um moralisch herausfordernde Dilemmata realisieren - vergleichbar mit den Spielen von Telltale Games.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer