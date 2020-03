Vampire: The Masquerade - Coteries of New York: Visual Novel für PS4 und Switch ist startklar

wird am 24. März für Nintendo Switch ( eShop ) und am 25. März für PlayStation 4 erscheinen (Preis: 19,99 Euro). Die Xbox-One-Umsetzung des "narrativen Adventures" (Visual Novel) für Einzelspieler wird später folgen. Die Texte des Spiels liegen ausschließlich in englischer Sprache vor.Die PC-Version ( Steam : 69 Prozent von 540 Nutzerreviews sind "positiv") wird am 24. März um 18 Uhr ein größeres Update erhalten, das alle Neuerungen und Verbesserungen der Konsolen-Version umfassen wird, z.B. neue Grafiken (Charakter-Porträts, Hintergrundbilder), Sound-Verbesserungen und Bugfixes. Auch einige Überraschungen werden versprochen.Im Mittelpunkt der interaktiven Geschichte wird der Machtkampf zwischen den zwei Vampir-Fraktionen Camarilla und Anarchen im nächtlichen New York stehen. Die Entwickler wollen ein atmosphärisches Erzählerlebnis mit Entscheidungen (bei Dialogen) um moralisch herausfordernde Dilemmata realisieren - vergleichbar mit den Spielen von Telltale Games.Produktbeschreibung: "Wähle einen von drei vorgefertigten Charakteren und spiele als Ventrue, Toreador oder Brujah. Jeder spielbare Charakter verfügt über eine Auswahl an Kräften (Disziplinen), unterschiedliche moralische Herangehensweisen für bestimmte Probleme und einzigartige Dialogoptionen. Charakterorientierte Quests ermöglichen es dir, vier einzigartige NPC zu treffen: einen Tremere-Zauberer, einen Nosferatu-Detektiv, eine Gangrel mit widersprüchlichen Loyalitäten und eine Malkavianerin mit multiplen Online-Persönlichkeiten, die ihre jeweils eigenen Ziele verfolgen. Gewinne sie mit Leib und Seele für dich und bis zu zwei von ihnen werden dir im Finale beistehen."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer