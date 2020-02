Microsoft Flight Simulator: Alle Flughäfen weltweit sind enthalten; 37.000 Schauplätze wurden bearbeitet

Im Microsoft Flight Simulator , in dem bekanntlich die gesamte Erde mit Flugzeugen bereist werden kann, sind auch alle Flughäfen nachgebildet , die es auf der Welt gibt.37.000 dieser Flughäfen haben die Entwickler auf Basis von Satellitendaten (von Bing), Luftaufnahmen und Flughafendatenbanken manuell bearbeitet, um z.B. den Startbahn-/Landebahn-Belag (Asphalt, Gras etc.), den Verlauf der Rollbahnen und eventuelle Windsäcke möglichst exakt nachzubilden. 80 Flughäfen wollen die Entwickler bei Asobo besonders aufwändig gestaltet haben. Hierzu sollen die größten internationalen Drehkreuze gehören - sowie beliebte Orte aus den Vorgängern und ikonische Schauplätze wie Lukla in Nepal. Ansonsten soll es an den Flughäfen etwas lebhafter als in den Vorgängern zugehen (mehr Servicefahrzeuge etc.). Im Vorgänger waren 24.000 Flughäfen von den Entwicklern manuell bearbeitet worden.Letztes aktuelles Video: Feature Discovery Series Episode 6 Airports