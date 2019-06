TT Isle of Man 2: Motorradrennspiel kurz und knapp angekündigt - 4Players.de

Bigben und KT Racing arbeiten derzeit an TT Isle of Man 2, das 2020 für PC und nicht näher benannte Konsolen erscheinen soll. Der Nachfolger des Motorradrennspiels ( TT Isle of Man ) soll die Snaefell-Mountain-Rennstrecke "noch präziser wiedergeben" und eine "deutlich verbesserte Spielerfahrung" bieten. Konkrete Details hat man sich gespart. Gleiches gilt für Videomaterial."Das erstmals in 1907 ausgetragene Isle of Man TT ist eines der bekanntesten Motorradrennen der Welt und gilt als einer der forderndsten und schwierigsten Vertreter. Die Strecke windet sich über die engen Straßen der Isle of Man. Hier erreichen die Fahrer Geschwindigkeiten von über 300 km/h, werden von Unebenheiten in die Luft befördert und reiben sich während der 60 km des Rennens mit seinen über 250 Kurven, die sie auswendig kennen müssen, mehr als einmal an einer niedrigen Mauer."