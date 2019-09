eFootball PES 2020: Anstoß auf PC, PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

"Finesse Dribble: In Zusammenarbeit mit dem legendären Mittelfeldspieler Andrés Iniesta entstand das neue dynamische Dribbling, das durch die Benutzung des rechten Joysticks für effektive Bewegungen auf engstem Raum sorgt.

Überarbeitete Meisterliga: Dank einem interaktiven Dialog-System, höchst akkuratem Transfer-System, legendären Trainern wie Zico, Cruyff oder Maradona sowie zusätzlichen .Anpassungsmöglichkeiten für das eigene Trainer-Modell sowie der Sponsor-Logos ist der Meisterliga-Modus besser denn je.

Verbesserte Grafik: eFootball PES 2020 bietet eine verbesserte Licht-Engine, überarbeitete Spielermodelle, realistische Zwischensequenzen und Wiederholungs-Sequenzen im Spiel sowie einer realistische Kameraführung, die der TV-Übertragung nachempfunden wurde.

Lizenzen: Über 400 Teams und mehr als 10.000 Spieler inklusive Manchester United, FC Bayern München und Juventus Turin – letzteres komplett exklusiv in eFootball PES 2020.

Zusätzliche Features: verbesserte Ballannahmen, kontextsensitive Schussgenauigkeit, realistischere Verteidigung, taktische Fouls, ein adaptives Spielerinteraktionssystem zur Nachbildung von Spielerpersönlichkeiten auf dem Spielfeld und vieles mehr.

EURO 2020 DLC: Als kostenloses Update werden im zweiten Quartal 2020 brandneue Inhalte und ein Spielmodus zur UEFA EURO 2020 hinzugefügt."

Konami Digital Entertainment veröffentlicht heute eFootball PES 2020 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. Unser Test befindet sich in Arbeit ( zur Vorschau ).EA Sports wird allem Anschein nach auch auf den Verkaufsstart von PES 2020 reagieren und im Laufe des heutigen Tages die Demo zu FIFA 20 unters Volk bringen. Eine Demo von eFootball PES 2020 ist bereits Ende Juli erschienen ( wir berichteten ).Folgende Neuerungen werden von Entwicklern hervorgehoben:"Nach der Erneuerung der Partnerschaft mit dem FC Barcelona erfolgten die (teilweise erneuerten) Partnerschaften mit FC Arsenal, Manchester United, FC Bayern München sowie Juventus Turin und weiteren Partnern außerhalb Europas. Dank der Abkommen ist eFootball PES 2020 das einzige Fußball-Videospiel, in dem der italienische Meister Juventus Turin in den offiziellen Trikots im Heimstadion, dem Allianz Stadium, spielbar ist. Darüber hinaus sind auch die Allianz Arena des FC Bayern München sowie das Camp Nou des FC Barcelona exklusiv im Spiel enthalten", schreibt Konami.Neben der regulären Edition mit Lionel Messi (FC Barcelona), Serge Gnabry (FC Bayern München), Miralem Pjanic (Juventus Turin) sowie Scott McTominay (Manchester United) auf dem Cover gibt es die Legend Edition, welche nur digital zur Verfügung steht und die brasilianische Legende Ronaldinho beinhaltet. Zu den Ingame-Boni der Legend Edition zählen eine exklusive 3D-gescannte 2019er-Variante von Ronaldinho, Lionel Messi für zehn Spiele im myClub-Modus, Premium-Agenten sowie drei Vertragsverlängerungen.Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V., kommentiert: "Mit Fug und Recht können wir sagen, dass es ein großes Jahr für das PES-Team ist. Wir haben ein unglaubliches Spiel zu bieten, das von den größten Vereinen der Welt unterstützt wird. Wir könnten nicht glücklicher sein."Konami: "eFootball PES 2020 wird das einzige Fußball-Videospiel sein, das Juventus Turin im legendären Allianz Stadium erlebbar werden lässt, wir werden das einzige Spiel sein, das weitere legendäre Stadien wie die Allianz Arena des FC Bayern München und das Camp Nou des FC Barcelona umfasst und unsere Präsenz internationaler Mannschaften und Ligen in Lateinamerika, Russland und der Türkei ist immer stärker geworden."Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau