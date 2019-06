The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: Nachfolger aufgrund zu vieler Ideen für Download-Inhalte - 4Players.de

Nintendo hatte auf der E3 2019 mit der Ankündigung eines Nachfolgers zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild überrascht. Der langjährige Zelda-Produzent Eiji Aonuma beantwortete im Messe-Nachgang noch einige Fragen bei Kotaku . Auf die Frage, warum ausgerechnet Breath of the Wild fortgesetzt und kein neues Zelda-Projekt in Angriff genommen wird, entgegnete Aonuma, dass sie einfach zu viele Ideen für mögliche Download-Erweiterungen hatten und diese nicht mehr in das Grundspiel gepasst hätten. Eiji Aonuma : "Als wir den DLC für Breath of the Wild auf den Markt gebracht haben, wurde uns klar, dass dies eine großartige Möglichkeit ist, der gleichen Welt mehr Elemente hinzuzufügen. Aber wenn es um technische Dinge geht, dann sind DLCs auch bloß nur Daten. Sie fügen also einem bereits existierenden Titel weitere Daten hinzu. Und wenn wir größere Änderungen hinzufügen wollen, ist solch ein DLC einfach nicht mehr genug - und deshalb dachten wir uns, dass eine Fortsetzung vielleicht gut passen würde. (...) Zunächst hatten wir nur Ideen für DLCs, aber dann kamen immer mehr [und mehr] Ideen zusammen und wir sagten: 'Das sind zu viele Ideen, lasst uns einfach ein neues Spiel machen und bei Null anfangen.'"Außerdem sagte er, dass sie eine Sache aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild gelernt hätten, und zwar hätte sich die Gestaltung von Dungeons mit mehreren Lösungsmöglichkeiten ausgezahlt (zum Beispiel mehrere Möglichkeiten um ein Rätsel zu lösen). Dieses Element möchten sie weiter verfeinern und als Inspiration für die Zukunft nutzen.Eiji Aonuma erklärte ebenfalls, dass Link's Awakening für Switch bei Grezzo entstehen würde. Grezzo war bereits für die Remakes von Ocarina of Time und Majora's Mask auf 3DS verantwortlich. Sie bei Nintendo würden sich auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 konzentrieren. Ob der Dungeon-Baukasten-Modus (Chamber Dungeon Mode) aus Link's Awakening der Testballon für "Zelda Maker" in Anlehnung an Super Mario Maker sei, wollte Aonuma nicht so recht kommentieren. Er könne nicht in die Zukunft sehen, aber er würde die Idee des Bauens bzw. des Entwerfens von Dungeons toll finden.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer