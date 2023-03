The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Von vielen Fans verhasstes Feature ist auch im Nachfolger vorhanden

Zelda: Tears of the Kingdom – Kritik in den sozialen Medien

Neue Fähigkeit schafft fast Abhilfe

Erst gestern lud Nintendo-Veteran Eiji Aonuma zu einer zehnminütigen Gameplay-Session vonein und präsentierte dabei viele brandneue Features.Der Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild wird aber auch auf bekannte Mechaniken setzen, darunter die. Bis auf das unterstörbare Master-Schwert können damit erneut Äxte, Lanzen und Co. kaputt gehen, sobald sie ihr Limit erreicht haben. Viele Fans sind enttäuscht oder wütend über dieDass sich auch Zelda: Tears of the Kingdom der zerbrechlichen Waffen bedient, bestätigte man gestern. Dort demonstrierte Producer Aonuma, dass alle im Kampf nützlichen Werkzeuge, die Link auf seiner Reise durch Hyrule und auf den neuen Himmelsinseln findet, weiterhin in tausend Teile zerspringen undsind.Schon beim Vorgänger hatte dieses Feature zugeführt, die sich rund um Zelda: Tears of the Kingdom nun fortsetzen. In den sozialen Medien machen viele genervte Fans ihrem Ärger Luft: „Yeah, ich liebe es, alle 15 Sekunden in einem intensiven Kampf die Zeit anzuhalten oder zu verlangsamen, um mein viertes Schwert oder meinen zwölften Bogen hervorzuholen“, schreibt Twitter-Nutzer ErrantWayfarer sarkastisch. Sonksmaybe bedankt sich bei Nintendo, dass er Zelda: Tears of the Kingdomund sich die 70 Euro sparen kann, während Raspberry__Rose es auf die diplomatische Tour versucht: „Ich habe ehrlich gesagt kein Problem mit der Waffenhaltbarkeit, aber für diejenigen, die das nicht mögen, sollte es eine Option zum Ausschalten geben.“Auf die dürften genervte Fans wohl vergeblich hoffen, aber Nintendo hat sich durchaus etwas einfallen lassen, um den dauerhaften Wechsel von Waffen spaßiger zu gestalten: Die neue. Wie Aonuma im gestrigen Video gezeigt hat, könnt ihr in Zelda: Tears of the Kingdom nämlich Gegenstände und auch: Aus einem Stock und einem Stein wird so per Knopfdruck ein starker Hammer.So bekommen Fans nicht nur kreative neue Wege, um Hyrules Kreaturen platt zu machen, sondern dürfen sich auch über einefreuen: Der zusammengebastelte Hammer lässt sich nämlich deutlich länger nutzen als der einzelne Stock. Trotz der neuen Fähigkeit werden sich kritische Fans aber auch im Nachfolger an zerbrechliche Waffen gewöhnen müssen. Was euch dort noch so erwartet, verrät euch derweil