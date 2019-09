Contra: Rogue Corps: Einzelspieler-Demo verfügbar - 4Players.de

Konami hat bekanntgegeben, dass die Einzelspieler-Demo für die Arcade-Action Contra: Rogue Corps heute für Xbox One und Nintendo Switch sowie ab morgen für PlayStation 4 erscheint. In der Demo stürzt man sich in der Rolle des Rogue-Corps-Anführers Max „Kaiser“ Doyle ins sehr actionlastige Abenteuer. Die Pressemitteilung erläutert:



"Zum Abschluss erhalten mutige Herausforderer einen Ausblick auf einen wuchtig inszenierten Bosskampf – unzählige weitere Bosskämpfe folgen zum Launch von CONTRA: ROGUE CORPS am 26. September. Ein neuer Gameplay-Trailer in der Demo zeigt zudem noch nie zuvor veröffentlichtes Material zu CONTRA: ROGUE CORPS. Der Fortschritt des Demo-Levels lässt sich zum Release nicht in das Hauptspiel übertragen. Nobuya Nakazato, der Director von CONTRA III: THE ALIEN WARS, bringt mit riesigen, verrückten Feinden, auf die Spitze getriebener Action und einer Reihe von verschiedenen spielbaren Charakteren, die dem Spiel den serientypisch respektlosen Ton verleihen, mehr als 25 Jahre Franchise-Erfahrung in CONTRA: ROGUE CORPS ein.



Jahre nach den Ereignissen der Alienkriege folgen Spieler in CONTRA: ROGUE CORPS einer ehemaligen Militärgruppe, die sich am Rande der Gesellschaft als Kopfgeldjäger und Schatzsucher verdingt. Das Überleben erfordert schnelle Reaktionen, mächtige Waffen sowie organische und kypernetische Anpassungen. Um am Leben zu bleiben, erfüllen die Spieler Missionen in PVE-Kampagnen und sammeln Ressourcen, um ihre Waffen zu verbessern. Wenn alles andere schief geht, können sich Spieler einen Freund schnappen und ihre Feinde zusammen im Online-Multiplayer- oder Couch-Koop-Modus niedermetzeln und am PVP-Modus „Carnage League“ teilnehmen."

