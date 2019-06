DOTA Underlords: Mod "Auto Chess" aus DOTA 2 bekommt einen Standalone-Nachfolger im Early-Access - 4Players.de

Laut



Einige der durchgeknallteren Elemente seien herausgestrichen worden - so das Magazin. Das User-Interface wirke neuerdings aber nicht mehr so behelfsmäßig, sondern wurde spezifisch für das Spielprinzip designt. Auf Steam wird das Prinzip folgendermaßen umrissen: Valve widmet der beliebten DOTA-2-Mod "Auto Chess" einen vollwertigen Nachfolger. Der Standalone-Titel DOTA Underlords wurde gestern als kostenlos spielbarer Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht , die finale Fassung soll "in ein paar Monaten" folgen. Auch die mobilen Plattformen iOS und Android werden bereits unterstützt - und zwar inklusive plattformübergreifenden Matches.Laut PCGamer.com handelt es sich um einen eigenwilligen Mix aus Strategie, Sammelkartenspiel und "zwanghaftem Glücksspiel" auf einem Schachbrett-artigen Spielfeld mit mehreren getrennten Arealen.Einige der durchgeknallteren Elemente seien herausgestrichen worden - so das Magazin. Das User-Interface wirke neuerdings aber nicht mehr so behelfsmäßig, sondern wurde spezifisch für das Spielprinzip designt. Auf Steam wird das Prinzip folgendermaßen umrissen:



"Schare eine Truppe um dich, vernichte deine Gegner und erlange die Herrschaft über den Weißen Turm in diesem neuen Strategiekampfspiel in der Welt von Dota. Jetzt bei der Betasaison mitmachen! Auf PC und mobil.





DEINE HELDEN SIND BEREIT

Schare eine Truppe um dich, vernichte deine Gegner und erlange die Herrschaft über den Weißen Turm in diesem neuen Strategiekampfspiel in der Welt von Dota.



MIT STRATEGIE ZUM SIEG

Rekrutiere Helden und werte sie zu einer mächtigeren Version ihrer selbst auf.



MISCHEN UND KOMBINIEREN

Jeder rekrutierte Held kann einzigartige Allianzen bilden. Viele alliierte Helden im selben Team bilden eine Allianz und schalten mächtige Boni frei, die dir beim Vernichten deiner Rivalen helfen können.



PLATTFORMÜBERGREIFEND

Spiele auf dem Gerät deiner Wahl und messe dich mit Spielern auf der ganzen Welt. Spät dran? Starte ein Spiel auf dem Computer und führe es auf deinem Mobilgerät fort (oder andersherum). Dein Profil in Dota Underlords wird von allen Geräten geteilt. Du wirst also unabhängig von deinem Gerät immer weitere Fortschritte erzielen.



RANGLISTE

Jeder fängt unten an, aber wenn du gegen andere Underlords spielst, steigst du im Rang auf und beweist somit, dass du es wert bist, über den Weißen Turm zu herrschen.



BEREIT FÜR TURNIERE

Erstelle deine eigenen privaten Lobbys und Partien und lade Zuschauer ein, dich beim Kämpfen anzufeuern.



OFFLINE SPIELEN

Dank der hochentwickelten KI mit 4 Schwierigkeitsgraden sind Offlinespiele großartig, um deinen Fähigkeiten den Feinschliff zu verpassen. Pausiere Spiele beliebig lange.



BLITZSCHNELLES NETZWERK

Underlords läuft auf einer noch nagelneuen Netzwerkinfrastruktur, für lagfreies Spielen.



BALD VERFÜGBAR: SCHLACHTENPASS

Der Schlachtenpass wird die Dota-Underlords-Erfahrung mit Fortschritten, kosmetischen Gegenständen, angepassten Feldern und vielen anderen neue Funktionen bereichern.



BALD VERFÜGBAR: SAISONALE ROTATION

Jede Saison werden wir uns von einigen Helden, Gegenständen und Allianzen verabschieden, um Platz für neue zu schaffen, damit sich die Welt von Underlords stetig weiterentwickelt.



BALD VERFÜGBAR: UNDERLORDS

Wähle aus unserem sich ständig erweiternden Kader einen Underlord aus, der deinem Spielstil entspricht. Mit einzigartigen sich auf das Gameplay auswirkenden Änderungen gibt es für jeden einen passenden Underlord.



DER WEISSE TURM BRAUCHT EINEN HERRSCHER …

Eine vertikale Metropole des Glücksspiels und des Streits, die sich außerhalb der Reichweite von Steinhalle und Revtel befindet. Der Weiße Turm ist als ein Schmugglerparadies mit lockerer Moral und bunten Bewohnern bekannt. Obwohl der Weiße Turm von Syndikaten, Banden und Geheimgesellschaften überrannt wurde, ist er aus einem einzigen Grund nie ins Chaos gestürzt: Mudda Eeb. Sie wurde respektiert … sie wurde geliebt … und leider wurde sie letzte Woche ermordet.



Seit Eebs Tod raunt eine Frage durch die Unterwelt des Weißen Turms: Wer wird jetzt die Stadt regieren?"