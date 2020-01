Astellia: Online-Rollenspiel erscheint Ende des Monats bei Steam

Das Online-Rollenspiel Astellia wird am 30. Januar bei Steam veröffentlicht. Wie Publisher Barunson E&A bekannt gibt, wird die Steam-Fassung die gleichen Inhalte bieten wie das zuvor veröffentlichte Standalone-Spiel. Darüber hinaus will man noch im Januar zwei spezielle Events abhalten: Im Dogavi Crescent Event verschlägt es die Spieler in einen neuen Event-Dungeon und beim Taking Care of Pimpi Event tritt man gegen einen riesigen Spinnen-Boss an, der für eine zwölfköpfige Party designt wurde.In den kommenden Monaten will man Gilden weitere Inhalte anbieten, darunter einen Kampfmodus für bis zu 64 Spieler, einen neuen Raid für zwölf Spieler, zusätzliche Dungeons und Events sowie einen neuen Astel Champion.Letztes aktuelles Video: Kriegerinnen und Attentaeterinnen