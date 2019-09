Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout: Infos zur geheimen Operationsbasis - 4Players.de

Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC) Screenshot - Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PC)

Koei Tecmo und Gust haben Informationen zum neuen Secret-Hideout-System von Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout veröffentlicht: "Die angehende Alchemistin Ryza und ihre schelmische Gruppe von Freunden werden auf der Suche nach Abenteuern vor einer Fülle von Herausforderungen stehen, die sie bewältigen müssen. Eine Reihe von Umständen führt die Gruppe in die Tiefen der mysteriösen versunkenen Mine, einer tiefen und dunklen, ausgetrockneten Umgebung, in der sich etwas potenziell Böses befindet - ein Tor, das zu einer anderen Welt führt.Ryza und ihre Freunde errichten ein geheimes Versteck als neue Operationsbasis, um ihre Heimat vor allem zu retten, was in diesem fernen Land lauert. Als angehende junge Alchemistin muss Ryza darauf achten, dass sie zwischen ihren Reisen fleißig das Synthetisieren übt - je höher ihre Alchemiestufe, desto nützlicher werden ihre Gegenstände für zukünftige Abenteuer. Darüber hinaus können die Spieler das aufregende neue Gathering Synthesis-System aus dem Versteck nutzen, um neue Länder zu erschaffen, die es zu erkunden gilt; mit Forging können sie neue Waffen herstellen, die sich perfekt für härtere Gegner eignen; und Item Duplication, um auf einfache Weise eine Vielzahl von Verbrauchsgegenständen für ihre Reise herzustellen.Ryzas geheimes Versteck wäre nicht vollständig, wenn es nicht personalisiert wäre. Spieler werden in der Lage sein, viele Features ihres Versteckes umzugestalten und anzupassen, um ihre Persönlichkeit widerzuspiegeln, indem sie verschiedene Gegenstände auf der Welt finden und sie zurück in die Basis bringen. Ryza und ihr Team erhalten erhöhte Werte, abhängig davon, wie die Basis umgebaut wurde, und diese können strategisch genutzt werden, um im Kampf nützliche Stat-Boosts auf dem Spielfeld zu erzielen. Nicht alle dieser Funktionen werden jedoch sofort verfügbar sein. Wenn die Spieler mehr von der packenden Erzählung des Spiels erfahren, werden sie diese nützlichen Fähigkeiten freischalten, um sie auf ihrer Suche voranzutreiben." Das Alchemie-Rollenspiel wird am 1. November 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC (Steam) erscheinen.