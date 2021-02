The King of Fighters 15: "Team Sacred Treasures" und Joe Higashi

SNK hat weitere Charaktere aus The King of Fighters 15 näher vorgestellt. So gehören Ori Yagami, Kyo Kusanagi und Chizuru Kagura zum "Team Sacred Treasures". Auch Joe Higashi hatten die Entwickler kürzlich präsentiert, aber seine Team-Zugehörigkeit wurde noch nicht geklärt. KOF 15 setzt die King-of-Fighters-Tradition der 3-gegen-3-Teamkämpfe fort. Jedes Team soll eigene Geschichten und "Enden" haben. Das auf der Unreal Engine basierende Spiel soll im Laufe des Jahres erscheinen.