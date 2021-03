Gamedec: Cyberpunk-Rollenspiel kommt im September für PC

Nicht nur in Cyberpunk 2077 kann man sich in die augmentierte Zukunft begeben, auch Gamedec soll ab dem 16. September ein futuristisches Abenteuer ermöglichen. Laut Gematsu.com erscheint das isometrische Rollenspiel der Anshar Studios dann für den PC (via GOG und Steam); eine Switch-Umsetzung folgt später.In Gamedec (Game + Detective) wird die Geschichte eines Privatdetektivs erzählt, der in virtuellen Spielwelten begangene Verbrechen löst. Das Projekt wird als isometrisches Cyberpunk-Rollenspiel für Einzelspieler ohne Kämpfe beschrieben. "Trage Wortgefechte aus, entdecke oder erschaffe Netze aus Intrigen, rette Menschenleben und entdecke die Beziehungen zwischen den virtuellen Welten und ihren Bewohnern", schreiben die Entwickler. Die Charakterentwicklung soll auf Basis von getroffenen Entscheidungen basieren und sich an Pen-&-Paper-Rollenspielen orientieren.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Campaign