Little Nightmares 2: Die Alpträume gehen weiter - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment und die Tarsier Studios haben während der gamescom Opening Night live eine Fortsetzung von Little Nightmares angekündigt. Little Nightmares 2 soll 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Dazu heißt es vom Publisher: "Erneut von Tarsier Studios entwickelt, verfolgt Little Nightmares II die Geschichte von Mono, einem kleinen Jungen, der in einer Welt gefangen ist, die von einem mysteriösen, summenden Signal verändert wurde. Zusammen mit Six, dem kleinen Mädchen im gelben Regenmantel, versucht er, die düsteren Geheimnisse dieser Welt aufzudecken. Gleichzeitig müssen die beiden aber auch vor den abscheulichen Bewohnern dieser Welt fliehen, die das Duo gefangen nehmen wollen.In Little Nightmares II kontrollieren SpielerInnen Mono, während Six, die Heldin des ersten Teils, als computergesteuerte Begleiterin fungiert. Die Beziehung der beiden Kinder zueinander wird eine sehr wichtige Rolle im Spiel einnehmen und neue Gameplay-Mechaniken enthüllen, welche die beiden einsetzen müssen, um sich ihren Weg durch diese gefährliche Welt zu bahnen.An bestimmten Stellen in Little Nightmares II wird Mono verschiedene Gegenstände einsetzen können, die er in der Welt aufsammeln kann. Diese neue Mechanik verleiht den Rätseln und Begegnungen mit Gegnern eine ganz neue Ebene an Komplexität. Oftmals wird Schleichen die beste Option bleiben, um an gewaltigen Gegnern vorbeizukommen. Allerdings kann es auch passieren, dass SpielerInnen schnell reagieren müssen, um sich und ihre Begleiterin Six zu retten.Zusätzlich zu den neuen Spielmechaniken werden SpielerInnen auch außerhalb des Schlunds - dem Schauplatz des ersten Teils - neue Gebiete, beispielsweise die dunkle Wildnis, erforschen und sich neuen Feinden wie der sadistischen Lehrerin stellen müssen."Letztes aktuelles Video: Enthuellungs-Trailer