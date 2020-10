Little Nightmares 2: Halloween-Trailer gewährt erstmals Einblicke ins Krankenhaus

Als Einstimmung auf das bevorstehende Grusel-Fest Halloween haben die Tarsier Studios und Publisher Bandai Namco Entertainment einen neuen Trailer zu Little Nightmares 2 veröffentlicht, das am 11. Februar 2021 zunächst auf PC und aktuellen Konsolen, später aber auch für die Next-Gen-Systeme erscheinen soll. Hier bekommt man erste Eindrücke von einem neuen Schauplatz, den die Entwickler als einen der gruseligsten im gesamten Spiel beschreiben: das Krankenhaus. Passend dazu machen Six und ihr Koop-Begleiter Mono auch Bekanntschaft mit einem Doktor, von dem man sich wahrscheinlich nicht mal ein einem absoluten Notfall behandeln lassen möchte.Letztes aktuelles Video: Halloween Trailer