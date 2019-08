No Time to Relax: Multiplayer-Lebenssimulation verlässt den Early Access - 4Players.de

Unterstützt bis zu 4 Spieler Couch PVP.

Spiele online mit Freunden (oder wildfremden Leuten).

Ein Spieler gegen die KI (Nimm dich in Acht, Skynet!).

Unterstützt Tastatur, Maus und Controller (Hotseat wird unterstützt).

Schließe Missionen ab, verfluche Deine Freunde und hol' Dir ein Haustier, um die Oberhand zu gewinnen.

Dekoriere Deine Wohnung mit beschissenen und schicken Dingen.

Schicke Deinen Charakteren in den Unterricht, sammle Arbeitserfahrung und spiele im Aktienmarkt mit

Spiele den friedlichen Modus für eine weniger stressige Erfahrung, frei von Flüchen.

Wähle zwischen 7 verschiedenen Avataren.

Ein großartiger Original Soundtrack.

Eine Menge Achievements!"

Die PC-Lebenssimulation No Time to Relax von Porcelain Fortress hat am 21. August 2019 den Early Access auf Steam verlassen, wo sie noch bis zum 28. August mit zehn Prozent Rabatt angeboten wird (10,43 Euro statt 11,59 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von 76 Reviews positiv).Die Macher beschreiben ihren für bis zu vier Spieler ausgelegten Titel wie folgt: "Wie wäre es, mit einer zweiten Chance dabei, deine Freunde im Spiel des Lebens zu besiegen? Jetzt hast du die Fähigkeit, deine erfolgreicheren Freunde in diesen fake Lebenssimulator zu besiegen. Um das Spiel zu gewinnen, musst Du Dich auf der Karriereleiter hocharbeiten, Dich selbst fortbilden und nicht den Verstand verlieren. Das mag zwar einfach erscheinen, doch studieren und Dir dabei den Hintern abarbeiten wird selbst den entschlossensten Deiner Freunde anstrengen. Es ist fast so, als gäbe es keine Zeit zum Entspannen!Haupteigenschaften:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer