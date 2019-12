Superliminal: Perspektiv-Rätsel werden für PS4 erscheinen - 4Players.de

Superliminal wird im April 2020 auch für PlayStation 4 erscheinen. Pillow Castle Games bestätigte die Umsetzung in der heutigen Ausgabe von State of Play. Der Titel erschien am 12. November 2019 für PC im Epic Games Store.Das Rätselspiel aus der Ego-Perspektive spielt mit der Mehrdeutigkeit von Wahrnehmung und Tiefe in einer surrealen Welt, in der Objekte im physischen Raum entsprechend der Perspektive manipuliert werden können. Objekte können je nach perspektivischer Platzierung im Level in der Größe verändert werden, aber am besten schaut man sich das Spielprinzip im folgenden Trailer mit eigenen Augen an. Auch mit optischen Täuschungen wird hantiert. Der Trailer mit der Einführung von Dr. Glenn Pierce und seinem Programm "SomnaSculpt Dream Therapy" zeigt wie Objekte bewegt, verändert und verschoben werden können, um Rätsel zu lösen. Auch deutliche Portal-Anleihen sind nicht zu verleugnen.Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer