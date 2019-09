Terminator: Resistance: Shooter auf Basis der ersten beiden Kinofilme für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC)

Widerstehen Sie den Maschinen! Kämpfe gegen eine Auswahl von Feinden aus den Filmen, einschließlich des T-800, sowie gegen eine Vielzahl von Feinden, die für das Terminator-Universum brandneu sind.

Rüste ein Arsenal an Plasmawaffen aus, um durch weitläufige Umgebungen zu rennen und zu schießen oder zu schleichen sowie zu hacken! Die Welt ist nicht mehr so nachsichtig wie früher, daher müssen Sie nach Schrott suchen, um damit zu handeln und zu craften.

Wählen Sie die Art von Helden, die Sie sein möchten, indem Sie Ihre Fähigkeiten verbessern, während Sie das postapokalyptische Los Angeles erkunden. Schließen Sie Story-Missionen ab, um in den Reihen des Widerstands aufzusteigen, sowie Nebenquests, um Ihren Freunden zu helfen.

Verändern Sie das Schicksal der Menschheit! Schützen Sie eine bunte Crew von Überlebenden, jeder mit ihren eigenen Motiven und Hintergrundgeschichten.

Reef Entertainment und Teyon haben den Sci-Fi-Shooter Terminator: Resistance für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt . Der Einzelspieler-Titel soll am 15. November 2019 erscheinen und eine eigene Geschichte erzählen, "die auf den Filmrechten für die legendären Spielfilme 'THE TERMINATOR' und 'T2: JUDGMENT DAY' basiert. Es spielt in einem post-apokalyptischen Los Angeles, fast 30 Jahre nach dem Tag des Jüngsten Gerichts und erweitert den Future War, der in den legendären Filmen von James Cameron (...) zu sehen ist.TERMINATOR: RESISTANCE stellt einen neuen Helden vor, Jacob Rivers, einen Soldaten der Resistance Pacific Division. Trotz der Tatsache, dass Jacob nur ein Gefreiter ist, wird er bald feststellen, dass auch er durch die neueste Bedrohung SKYNETs bedroht und zum Abschuss freigegeben wurde! SKYNET könnte diesen Krieg verlieren, aber zu welchem €‹Preis für Jacob? Erleben Sie die Ereignisse vor dem entscheidenden Endkampf, zerschlagen Sie SKYNETs Verteidigungslinien und helfen Sie dabei, das Schicksal der Menschheit im Krieg gegen die Maschinen zu entscheiden!"Folgende Key Features werden vom Hersteller genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer