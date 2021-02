Ghostrunner: Demo für Switch und Xbox One, PS4 folgt später

505 Games hat eine Demo für die flotte Cyberpunk-Action Ghostrunner ( ab 18,99€ bei kaufen ) veröffentlicht. Vorerst steht die Anspiel-Version aber nur auf Switch und Xbox One zur Verfügung - auf PS4 soll die Demo zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Zumindest in Korea und Südostasien, inklusive Hong Kong und Taiwan, darf man an der Sony-Konsole am 26. Februar loslegen, während man sich in diesem Territorium als Switch-Besitzer etwas länger gedulden muss. In Asien ist H2 Interactive für den Vertrieb verantwortlich.PC-Spieler haben bereits seit längerem die Möglichkeit, Ghostrunner auszuprobieren - eine Demo gibt es u.a. bei Steam . Oder ihr lest einfach Bens Test , um euch von den Qualitäten zu überzeugen: Dort erhielt Ghostrunner eine Wertung von 85 Prozent und den Gold-Award.Letztes aktuelles Video: VideoTest