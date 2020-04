Valorant: Geschlossener Betatest bricht fast den Zuschauerrekord auf Twitch

SO CLOSE YET SO FAR pic.twitter.com/bFKYNxMy3h



— The Esports Writer (@FionnOnFire) April 7, 2020





Hier noch einmal für alle Neuzugänge. Viel Glück! https://t.co/JXnDJGiNAe



— VALORANT (@valorantde) April 7, 2020

Der geschlossene Betatest von Valorant ist gestern angelaufen und erfreute sich sehr großer Beliebtheit auf Twitch . Über 1,727 Mio. Zuschauer verfolgten gleichzeitig die Valorant-Übertragungen von diversen Streamern. Damit schlug der schwer an Counter-Strike mit Helden erinnernde Multiplayer-Taktik-Shooter die Zuschauerzahlen von Fortnite (World Cup 2019; 1,69 Mio.), blieb aber knapp hinter dem bisherigen Rekord von League of Legends (1,776 Mio.) zurück. Darüber hinaus schaffte Twitch mit dem Valorant-Zugpferd erstmalig die Marke von vier Millionen Zuschauer gleichzeitig zu durchbrechen. Laut einer Riot-nahen Quelle von Kotaku sollen die Entwickler die Twitch-Streamer nicht für die Nutzung des Spiels und ihre Berichterstattung bezahlt haben. Stattdessen wurden die Streamer wohl anhand des zuvor geäußerten Interesses an dem Spiel ausgewählt.In dem bisher als "Project A" bekannten Spiel treten zwei Teams aus fünf Personen gegeneinander an, um die meisten von 24 Runden zu gewinnen, wobei sich Angreifer und Verteidiger abwechseln. Auf den ersten Blick sieht das Spiel wie eine Mischung aus Overwatch und Counter-Strike mit "magischen Fähigkeiten" aus, wobei Counter-Strike der wesentlich stärkere Faktor zu sein scheint. Laut Riot Games (League of Legends) soll sich "alles um Können, hohe Einsätze, tödliches Gameplay und intelligente Spielzüge" drehen. Der Free-to-play-Shooter soll irgendwann im Sommer 2020 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen