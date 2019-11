AO Tennis 2: Nachfolger mit zahlreichen Verbesserungen erscheint Anfang Januar u.a. für Switch - 4Players.de

BIGBEN hat mit AO Tennis 2 den erneut von Big Ant Studios entwickelten Nachfolger zu AO International Tennis angekündigt: Das Spiel werde ab 9. Januar, also elf Tage vor dem Start der Australian Open auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sein.Big Ant verspricht zahlreiche Änderungen gegenüber dem Erstling, die auf Wünsche der Spieler zurückgehen. Als Stars werden u.a. Rafael Nadal, Ash Barty und Angelique Kerber dabei sein, die auf allen Plätzen antreten, auf denen auch die realen Partien ausgetragen werden.Man wird zudem eine Karriere erleben, die an eine Geschichte gebunden ist. Als junge Sportlerin oder junger Sportler gehe es dabei nicht nur um Erfolge auf dem Platz, sondern auch Ereignisse, die außerhalb der Matches stattfinden. Einzelheiten sollen in den kommenden Wochen bekannt gemacht werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer