Airplane Mode: Die etwas andere Flug-Sim - 4Players.de

Screenshot - Airplane Mode (PC)

Taxi, take-off, and landing.

Fairly accurate satellite imagery of your flight path.

Snacks, premium beverages, and meal service (incl. fish option).

Carry-on bag with a book, headphones, pen, and charging cable.

Overhead reading light and complimentary aircraft information card.

Inflight safety video produced by IFC's in-house team of expert air hosts.

Randomized events on every playthrough, such as turbulence, bad wifi, and delays.

Authentic ambient noise—whose baby is that???*

Inflight entertainment system featuring a flight tracker and hit movies of the 1930s.

Our award-winning magazine, Stratospheres, filled with articles, crosswords, and Sudoku.

Das Steuern eines Jumbo-Jets unterfordert oder langweilt euch? Ihr vermisst den muckeligen Sitzkomfort und das exquisite Catering eines sechsstündigen Linienflugs? Dann könnte Airplane Mode der passende Flug-Simulator für euch sein.Laut Steam-Store-Seite des PC-Titels von Bacronym und US-Fernsehsender AMC ist auf dem virtuellen Flug über den Atlantik ein Fensterplatz für den Spieler reserviert. Fürs schreiende Baby gibt es aber keine Garantie. Jeder Flug soll anders verlaufen, daher sei das Spiel die "realistischste Flugsimulation, die je kreiert wurde". Der Release soll 2020 stattfinden. Zur offiziellen Website geht es hier - der Trailer steht in Europa leider nicht zur Verfügung. Das "Spiel" markiert laut Engadget.com den Start von AMCs Games-Publisher-Division.From AMC Games, IFC, Bacronym, and the NYU Game Center Incubator."*Crying baby not guaranteed on every flight."