11 bit studios: Publishing-Deals mit Fool's Theory und Digital Sun Games geschlossen - 4Players.de

Die 11 bit studios ( Frostpunk This War of Mine ) werden als Publisher bei zwei neuen Spielen fungieren. Das erste Projekt mit dem Codenamen "Vitriol" entsteht beim Entwickler Fool's Theory ( Seven: The Days Long Gone ). Das zweite Projekt "Foxhole" wird bei Digital Sun Games entwickelt. Das spanische Studio hatte schon bei Moonlighter mit den 11 bit studios zusammengearbeitet. Konkrete Details und "mehr Marketing-Magie" sollen 2020 folgen."Wir sind immer noch ein extrem wählerischer Publisher. Wir sind wahrscheinlich noch wählerischer als zuvor, sofern man das glauben kann! Unsere Aufgabe ist es, echte Edelsteine auszusuchen und uns gemeinsam mit den Entwicklungsteams dafür einzusetzen, dass sie richtig glänzen. Wir glauben an die Förderung einzigartiger Projekte und die Nutzung all der Marketingmagie, die wir brauchen, um sie zum Erfolg zu führen. Im Moment haben wir zwei Projekte, auf die wir wirklich stolz sind", sagt Pawel Feldman, Publishing Director bei 11 bit Studios.Beide Projekte, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und 2020 näher vorgestellt werden sollen, sind größer als sämtliche Titel, die 11 bit bisher veröffentlicht hat. Aufgrund der bisherigen Publishing-Erfolge mit Moonlighter und Children of Morta konnten die 11 bit studios ihre Investitionen in die kommenden Projekte um über eine Million Euro pro Projekt steigern.