Dungeons & Dragons: Was bedeutet der riesige Erfolg von Baldur's Gate 3 für zukünftige Spiele der Reihe?

steht über Wizards of the Coast hinter dem populären-Franchise. Nun verrät man, wie es nach dem bahnbrechenden Erfolg von, mit dem die Larian Studios im vergangenen Jahr den Rollenspiel-Thron erklimmen konnten, mit der Reihe weitergehen soll.Für die zukünftigenhabe manheißt es. So wolle man einiges von Larians Konzept, welches sowohl unter den Spielern als auch in der internationalen Kritik auf großen Anklang stieß, gelernt haben.Im Zuge eines Gesprächs mit den Kollegen von GamesRadar sprach Hasbros Head of Game Studios,, über das großartige Gedeihen von Baldur's Gate 3 und was dieses für Auswirkungen auf die zukünftigen Dungeons & Dragons-Titel hat. „Ich denke, es hat uns gezeigt, dass die Leute wirklich großartige D&D-Spiele wollen. Das tun wir auf jeden Fall“, stellte Ayoub zunächst einmal klar.Ihm zufolge habe Baldur's Gate 3 bewiesen, dass es durchaus einefür hochwertige Videospiele im Gewand des bekannten Pen and Paper-Rollenspiels gebe und dass sich so vermutlich auch mehr Spieler für das tatsächliche Tabletop-Spiel begeistern würden. Doch auch dervon Larians Mega-Hit des letzten Jahres sei Ayoub eine Lehre gewesen.Baldur's Gate 3 habe ihm gezeigt,, sich Zeit zu nehmen, um es letzten Endes auch richtig zu machen, wie er im Laufe des Gesprächs feststellt. „Das ist ein Spiel, bei dem Larian sehr gewissenhaft war, sehr hartnäckig. Wir werden einenhaben und uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um es richtig zu machen … Bei den internen Titeln verfolgen wir einen ähnlichen Ansatz“, erklärt Ayoub. „Wir müssen sicherstellen, dass die Titel, die jetzt von unseren AAA-Studios kommen, einen großen Erfolg haben“, heißt es darüber hinaus.„Unser Studio in Montreal arbeitet an einem. Wir werden hoffentlich bald damit beginnen können, mehr darüber zu sprechen“, verrät der Leiter von Hasbros Game Studios sichtlich stolz. Beim besagten Entwickler handelt es sich um die, die zuvor unter der Flagge der Tuque Games bekannt waren und an Titeln wiearbeiteten. Schon letztes Jahr gab man seitens Wizards of the Coast bekannt, dass man. Als nächstes sei – in Zusammenarbeit mit den Entwicklern von– aber immerhin eine Art, wie vor wenigen Tagen bekannt wurde.