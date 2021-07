Resident Evil Village: PC: Update behebt Performance-Probleme und bringt FSR-Unterstützung

An important update for Resident Evil Village players on Steam:



- FidelityFX Super Resolution (FSR) from AMD is now supported. FSR supports higher frame rates on PC for an improved gaming experience.

- Adjustments have been made to optimize the anti-piracy technology.



— Resident Evil (@RE_Games) July 20, 2021

In der PC-Version von Resident Evil Village ab 49,79€ bei kaufen ) kam es aufgrund der Kopierschutz-Maßnahmen zu Performance-Problemen (Ausreißer bei der Frametime), und zwar bei wichtigen Animationen während des Kampfes und wenn die Töchter von Lady Dimitrescu auftauchten. Diese Probleme wurden erst im Vergleich mit "der gecrackten Version" deutlich ( wir berichteten ).Heute ist ein Update für Resident Evil Village veröffentlicht worden, das die Performance-Probleme beheben soll. Erste Kommentare auf Twitter und ein Vergleichsvideo auf YouTube bestätigen die Lösung des Stotter-Problems. Capcom schreibt, dass sie Anpassungen vorgenommen hätten, um die Anti-Piraterie-Technologie zu optimieren.Darüber hinaus wird AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) fortan unterstützt. FSR ist eine Open-Source-Technologie zur Hochskalierung (Upscaling) der Auflösung von Spielen zur Erhöhung der Bildwiederholrate. Es ist eine Antwort auf DLSS von Nvidia, setzt aber auf Open Source und benötigt keine spezielle Hardware. KI-Systeme kommen nicht zum Einsatz. FSR muss von den Entwicklern in ihre Spiele eingebaut werden und ist dann auch ohne AMD-Grafikkarte und ohne AMD-Grafikkarten-Treiber nutzbar (also auch mit Nvidia-Grafikkarten).FSR senkt, wie alle Upscaling-Lösungen, die native Render-Auflösung des Spiels zur Reduktion der Anzahl der zu berechnenden Pixel, um die Bildwiederholrate (vor allem bei aufwändigen Szenen oder mit Raytracing-Einsatz) zu verbessern. Die niedrigere Auflösung wird dann im Anschluss auf die Zielauflösung hochskaliert. In diesen Upscaling-Prozess ist ein Algorithmus eingeschaltet, der die Bildqualität optimiert. Die Kantenglättung (Anti-Aliasing) wiederum erfolgt beim Ausgangsbild. Der Upscaling-Prozess analysiert das Quellbild, um Kanten zu erkennen und rekonstruiert diese dann in hoher Auflösung in der höheren Zielauflösung. Anschließend verbessert ein Schärfungsdurchgang die Bildqualität weiter, indem Pixeldetails verbessert werden. Beide Durchgänge finden in einem einzigen Schritt in der Grafikpipeline eines Spiels statt. AMD FidelityFX Super Resolution gibt es in vier Modi, bei denen jeweils die Ausgangsauflösung gesenkt wird und man so zwischen Grafikqualität und Performance wählen kann.