Cook-Out: A Sandwich Tale: Hektisches Kochduell in VR angekündigt

Manch ein VR-Kritiker klagt, dass es dem Medium noch an der sozialen Komponente mangle. Resolution Games dagegen kümmert sich mit Cook-Out: A Sandwich Tale bald eher um die asoziale Komponente: Ähnlich wie in Overcooked gibt es offenbar auch in Resolutions VR-Kochspiel ausgiebig Gelegenheit, sich mit seinen Freunden zu verkrachen, während man gemeinsam in der Küche die Zutaten vorbereitet - und natürlich zu viele davon anbrennen lässt.Bisher verrät der schwedische Entwickler und Publisher leider kaum etwas übers Spiel: Weder unterstützte Headsets noch andere Details, Bildmaterial oder ein Datum wurden verkündet. Da aber schon Acron: Attack of the Squirrels! aus dem gleichen Hause zu den lustigsten Party-Spielen in VR zählt, sollten Freunde des Genres die Augen offen halten. Dieser asymmetrische Mehrspieler-Titel erschien übrigens im vergangenen Jahr für Rift, Quest, Vive und Smartphones ( zum Test ).