Monster Truck Championship: Die Motoren brummen auch auf Switch

Als Features werden genannt:

18 verschiedene Monster Trucks

Über 50 anpassbare Elemente

25 Arenen

3 verschiedene Ligen

Am 19. bzw. 20. November 2020 haben Teyon und Nacon das bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienene PS-Spektakel Monster Truck Championship auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Die Motorsport-Action ist sowohl als Download via eShop (Preis: 39,99 Euro) als auch als Boxversion im Handel erhältlich. Mehr dazu auf der offiziellen Website In der Spielbeschreibung heißt es: "Von Las Vegas bis Orlando, tritt in Drag Races und Freestyle-Wettbewerben gegen erfahrene Fahrer an! Doch bevor du Donuts, Wheelies und Bicycles hinlegst, musst du deinen Truck erst einmal perfekt tunen. Diese Maschinen sind spektakulär, beeindruckend und technisch anspruchsvoll zu fahren. Das Spiel bildet alle besonderen Anforderungen an die Beherrschung dieser leistungsstarken Trucks originalgetreu nach, wie etwa die unabhängige Steuerung von Vorder- und Hinterrädern, den Massentransfer in Kurven und den Rückprall bei Sprüngen. Aber was ist Leistung ohne Stil?Passe den Monster Truck deinem Stil an und präsentiere ihn deinen 7 Gegnern im Online-Modus."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch