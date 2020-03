The Flower Collectors: Tierisches Detektiv-Adventure der Macher von The Lion's Song

"Löse einen fesselnden Mordfall mit einem ungewöhnlichen Handlungsstrang

Lerne facettenreiche Charaktere in Tiergestalt in einer atmosphärischen Welt kennen

Ermittle mit Hilfe von Fernglas, Kamera und Funkgerät um die Geheimnisse deiner Nachbarn von deinem Balkon aus zu enthüllen

Erarbeite eine Chronik des Verbrechens um dem Täter auf die Spur zu kommen

Befrage Zeugen wie Priester, Vagabunden, Nachtclub-Sängerinnen und neugierige ältere Damen

Tauche in das einzigartige Setting der Post-Franco Ära im Barcelona der 1970er Jahre ein

Legt statt Geschicklichkeit Wert auf vielfältige & schillernde Charaktere, eine interessante Welt sowie eine spannende Geschichte"

Mipumi Games hat das Detektiv-Adventure The Flower Collectors für PC angekündigt. In dem Spiel beobachtet Jorge, ein im Rollstuhl sitzender, ehemaliger Polizist, einen Mord. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, arbeitet er mit der aufstrebenden Journalistin Melinda zusammen. Ausgestattet mit Kamera, Fernglas und Funkgerät decken die Beiden eine schwelende Verschwörung in Barcelona des Jahres 1977 auf, wobei alle Charaktere Tiere sind. Als Inspirationsquellen werden klassische Noir-Kriminalfilme und Spiele wie Firewatch genannt. The Flower Collectors ist das zweite Spiel des österreichischen Studios. Der erste Titel war das Adventure The Lion's Song Features laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer