The Last of Us (TV-Serie): Neuer Trailer zeigt mehr von Joel und Ellie

The Last of Us: Trailer mit Take On Me

Release im Wochen-Rhythmus

Nicht mehr lange, dann kehrt The Last of Us noch ein weiteres Mal zurück. Dieses Mal aber nicht in Form eines Remakes, sondern die Serienumsetzung des Naughty Dog-Meisterwerks steht fast schon vor der Tür.Passend zum bevorstehenden Start in Deutschland am 16. Januar 2023 via Sky gibt es jetzt einen neuen Trailer, der noch einmal einen ausführlichen Einblick in die TLOU-Serie gewährt. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Joel und Ellie, aber auch einige der anderen Charaktere und so manches Monster geben sich die Ehre.Der etwas über zwei Minuten lange Trailer ist dabei in einer Hinsicht recht gewöhnlich: Er zeigt viele, verschiedene Szenen und Dialogausschnitte, wie man es auch aus anderen Trailern kennt. Das gezeigte Material wirkt dennoch sehr nah an der Spielvorlage – vor allem einige der Locations dürften Fans von The Last of Us sofort wiedererkennen.Erstmals im Trailer gibt es auch die Bestätigung, dass nicht nur die Story des ersten Teils in seiner reinen Form nacherzählt wird. Mit dabei sind auch Inhalte aus dem DLC Left Behind, sowie gänzlich neue Elemente. In einer Szene ist beispielsweise Ellies Mutter zu sehen, die von Ashley Johnson, die zuvor im Spiel Ellie ihre Stimme lieh, verkörpert wird.Wer etwas genauer hinsieht, kann zudem Troy Baker erspähen. Der Synchronsprecher von Joel aus den Spielen gehört im Trailer augenscheinlich zur Bande rund um den Kannibalen David.Wenn The Last of Us am 16. Januar 2023 bei Sky erscheint, dann nicht sofort im vollen Umfang. Wie gewohnt von HBO-Serien wird es jede Woche eine neue Folge aus der 10-teiligen ersten Staffel geben. Das Drehbuch stammt dabei von Craig Mazin, der bereits die HBO-Serie Chernobyl verantwortete, und Neil Druckmann, dem Creative Director von The Last of Us.In den Hauptrollen sind derweil Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie zu sehen. Ebenfalls mit von der Partie sind in der ersten Staffel Gabriel Luna als Tommy, Storm Reid als Riley und Nico Parker als Tess.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer