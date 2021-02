Fights in Tight Spaces: Kartenbasierte Actionfilm-Taktik kämpft auch im Early Access

Kontrolliere den Raum: Nutze die Umgebung gegen deine Widersacher

Schule deine Fähigkeiten: Baue ein Deck, das zu deinem Spielstil passt, verbessere deine Manöver und statte deinen Agenten mit einer Reihe an Verbesserungen aus

Beschütze wertvolle Ziele: Nutze dein Können und deine Fähigkeiten als Leibwächter für VIPs auf der ganzen Welt

Endlose Bedrohungen: Jedes Mal, wenn du spielst, gibt es eine neue Mission, durch die du deine Taktiken verfeinern, neue Möglichkeiten freischalten und deine Strategie perfektionieren kannst, um die kriminelle Unterwelt zu besiegen

Beweise deinen Wert: Begib dich auf eine tägliche Mission und vergleiche deine Punkte in der Online-Bestenliste mit anderen Spielern

Am 24. Februar 2021 haben Ground Shatter und Mode 7 die bereits in der Spielvorschau (Game Preview) auf Xbox One und Xbox Series X|S befindliche Deckbau-Rundentaktik Fights in Tight Spaces auch im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie noch vor Jahresende fertiggestellt werden soll. Via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, GOG und Epic Games Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 Euro bzw. 20,99 Euro gewährt.In der Spielbeschreibung heißt es: "Fights in Tight Spaces vermischt den Bau von Decks, rundenbasierte Taktik und spannende animierte Kampfsequenzen mit einem klassischen Actiofilm-Stil. Lerne deine Hand, deine Dynamik und deine Positionierung ausgeglichen zu gestalten, um deine Widersacher allen Widrigkeiten zum Trotz zu besiegen. Wähle beim Bau deines Decks aus mehr als 150 Karten aus, um deinen eigenen Spielstil zu nutzen und den Stil deiner Gegner zu kontern. Erlebe zufällige Geschehnisse, erlange Verbesserungen (oder Verletzungen) und treffe wichtige Entscheidungen, wie du deinen Agenten für die bevorstehenden Kämpfe am idealsten verbesserst."Als Kerninhalte werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer