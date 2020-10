WRC 9 - The Official Game: Rallye-Rennen in 4K mit 60 fps auf PlayStation 5

Leon-x schrieb am 28.10.2020 um 18:58 Uhr

Hoffe ja dass Dirt Rally 2.0 für alle Playstation 5 Piloten noch Upgrade-Patch bekommt. Läuft ja nur in 1080p/60 auf einer Pro. Da kann auch die PS5 nichts boosten von allein.

Selber hab ich neben PC die Xbox Fassung da die dynamische 4k Auflösung besitzt. Sollte auf der Serie X dann in nativ 4k gehen.

WRC 9 soll zwar nicht so schlecht sein kommt aber in paar Punkten nicht an Dirt Rally ran.