Sea of Stars: Release erst 2023

Ein klassisches Rollenspiel

Das Retro-Rollenspiel Sea of Stars wird erst 2023 erscheinen. Das gaben die Entwickler der Sabotage Studios auf Twitter bekannt. Man wolle die Lebensqualität genauso hoch halten wie die Qualität des Spiels. Ursprünglich war 2022 als Release-Zeitraum angepeilt worden.Sea of Stars wurde 2020 via Kickstarter finanziert und spielt in der gleichen Welt wie The Messenger, dem vorigen Spiel des Studios. Spielerisch orientiert man sich an klassischen Pixel-Rollenspielen der SNES-Ära, inklusive rundenbasiertem Kampfsystem. Klassiker wie Chrono Trigger Phantasy Star oder Final Fantasy stehen hier Pate.Sea of Stars ist ein Prequel zum 2D-Action-Adventure The Messenger und erzählt die Geschichte von zwei Kindern der Sonnenfinsternis, die gleichermaßen die Kraft des Mondes und der Sonne einsetzen müssen, um die fiesen Monster des Fleshmancers zu überwinden.Sea of Stars setzt auf eine unheimlich charmant anmutende Pixel-Kulisse, die aus Iso-Sicht erkundet wird. Das Rollenspiel wird 2023 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen.