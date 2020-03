NieR Replicant ver.1.22474487139: Überarbeitete Version für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Pioneer82 hat geschrieben: ? vor 44 Minuten Oh wäre cool, Fand es immer doof das wir Nier Gestalt hier im Westen bekamen. Oh wäre cool, Fand es immer doof das wir Nier Gestalt hier im Westen bekamen.

Das war das einzige, was ich beim Vorgänger gut fand.Dieser kantige Held hat mich immer an den Namenlosen aus Planescape erinnert. Fand ich besser als der 08/15-aalglatte-klischee-Teenieboy den die Japaner hatten.Im übrigen fand ich den Erstling nicht wirklich gut. Sofern es also "nur" ein Remaster wird, isses mir egal. Da muss schon viel aufgebohrt werden. Selbst der gute Soundtrack hat sich durch seine viel zu kurzen Tracks in Endlosschleife selbst ins Knie geschossen.