There Is No Light: Düsteres Action-Rollenspiel erfolgreich via Kickstarter finanziert

Quelle: Kickstarter

Das für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch geplante Action-Rollenspiel There Is No Light wurde erfolgreich via Kickstarter finanziert, wie Zelart und HypeTrain Digital bekannt geben . Insgesamt haben 2.099 Unterstützer 71.836 Dollar zugesagt und so sechs der sieben ausgeschriebenen Zusatzziele erreicht:Die Macher beschreiben ihr Spiel als postapokalyptisches Dark-Fantasy-Abenteuer im Pixelart-Stil, in dem man eine unter der Erde gelegene Welt durchstreift, um sein von einer Sekte entführte Kind zu retten. Außerdem werden eine nicht-lineare Story, flotte Echtzeit-Kämpfe mit Magie und Klingenwaffen, Wut- und Karma-Systeme sowie charakterbezogene Quests versprochen. Auf Steam kann man den voraussichtlich im Sommer 2021 erscheinenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer