80's Overdrive: Retro-Raser im OutRun-Stil gibt auch auf PC Gas

Zwei Spielmodi sowie ein Rennstreckeneditor

Sechs Retro-Superfahrzeuge

Acht einzigartige Designs

13 Musikstücke im Synth-/Retrowave-Stil

Tonnenweise handgemachter, pixeliger Retrospaß!

Am 19. November 2020 haben die polnischen Entwickler Insane Code ihr bereits für Nintendo 3DS sowie Switch (zum Test ) erschienenes und an SEGAs Arcade-Klassiker OutRun erinnerndes 2D-Rennspiel 80's Overdrive auch für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 26. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,99 Euro statt 9,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "80's OVERDRIVE ist ein 2D-Rennspiel in Pixel-Art-Optik, das dich zurück in eine Zeit versetzt, in der 8- und 16-Bit-Konsolen und Spielhallen die Gamingwelt regierten. Tritt im Karrieremodus gegen Rivalen an, um neue Rennen freizuschalten, neue Fahrzeuge zu kaufen und sie mit modernster Technik auszustatten. Beweise dein rennfahrerisches Können im Zeitmodus und liefere dir ein Wettrennen gegen die Zeit! Mit dem eingebauten Streckengenerator kannst du eigene Rennstrecken erstellen und mit deinen Freunden teilen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen