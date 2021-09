Chorus: Weltraum-Shooter erscheint Anfang Dezember; Video-Überblick im Trailer

Deep Silver und Deep Silver Fishlabs stellen den Weltraum-Shooter Chorus im folgenden Trailer näher vor. Das Video gibt einen Überblick über die Geschichte und die grundlegende Spielmechanik. Darüber hinaus ist der Releasetermin angekündigt worden. Das Spiel wird am 3. Dezember 2021 für PC (Epic Games Store, Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna und Stadia erscheinen. Vorbesteller erhalten das Skin-Set der Ältesten-Rüstung als Bonus. Dieses Kosmetikpaket kann auf das Raumschiff sowie auf alle drei Startwaffen angewendet werden: die Gatling Gun, den Missile Launcher und die Laserkanone."In Chorus übernehmen Spieler die Kontrolle über das Piloten-Ass Nara, eine Flüchtige auf der Suche nach der Vernichtung des dunklen Kults, der sie erschaffen hat, die sich auf dem Weg dorthin ihrer verfolgten Vergangenheit stellen muss. Zusammen mit ihrem empfindungsfähigen Starfighter Forsaken erkundet sie uralte Tempel, nimmt an aufregenden Schwerelosigkeitskämpfen teil und kämpft, um die Widerstandskräfte gegen den Kult (bekannt als der Zirkel) und seinen Anführer, den Großen Propheten, zu vereinen. Der 101-Trailer hebt in intensiven Zwischensequenzen die tiefe Verbundenheit zwischen Nara und den Verlassenen hervor und stellt den sog. "Redemption Arc" zum Sturz des Kults vor. Darüber hinaus präsentiert das Video das epische Weltraumabenteuer quer durch die Galaxie mit verschiedenen Quests und einer Rebellionsführung sowie ein kinetisches Spektakel mit intuitiven Weltraum-Action-Kämpfen inkl. spektakulärer Manöver, beeindruckenden Kräften und mächtigen Waffen", schreibt der Publisher unter der Verwendung besonders vieler Adjektive.Letztes aktuelles Video: ÜberblickTrailer