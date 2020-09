DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia: Spiel zu Guillermo del Toros Netflix-Serie veröffentlicht

Screenshot - DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne)

Am 24. bzw. 25. September 2020 haben Outright Games, Universal Games & Digital Platforms und Bandai Namco Entertainment das auf Guillermo del Toros Netflix-Serie Trollhunters basierende und von Shantae-Macher WayForward entwicklete DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia alias Dreamworks' Trollhunters Defenders of Arcadia für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Es ist Teil der aus Trolljäger, 3Below sowie Wizards bestehenden und Emmy-prämierten Tales-of-Arcadia-Trilogie von DreamWorks Animation. Der Download des auch als Boxversion im Einzelhandel erhältlichen Action-Adventures mit Plattformelementen via Steam Microsoft Store und eShop kostet jeweils 39,99 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia erzählt eine neue actionreiche Geschichte, die zwischen den einzelnen Fantasywelten der drei Serien spielt und so eine wichtige narrative Brücke in der Trilogie bildet. Spieler schlüpfen in die Rolle des Fanlieblings Jim Lake Jr., der den gaunerischen Troll Porgon durch die Zeit jagt und versucht, die Zeit-pokalypse zu stoppen. Spieler erleben ein Abenteuer in den einzigartigen Welten des Spiels und treffen bekannte Figuren, während sie ihre Rüstung verbessern, neue Fähigkeiten gewinnen und zum Helden von Arcadia werden. Fans können sich auf speziell für das Spielaufgenommene neue Inhalte mit den Stars der Serie freuen, darunter Emile Hirsch als Jim Lake Jr., Charlie Saxton als Toby Domzalski, Lexi Medrano als Claire und David Bradley als Merlin.""Jim ist ein wirklich spezieller Charakter, deshalb bin ich sehr stolz, Teil dieses neuen Videospiels zu sein, das hoffentlich ein ganz neues Publikum von Trolljäger-Fans ansprechen wird", so Emile Hirsch, Sprecher von Protagonist Jim Lake Jr. Charlie Saxton, Sprecher von Toby Domzalski, sagt: "Toby in der Tales of Arcadia-Reihe zu sprechen war ein Riesenspaß, und diesen Charakter jetzt in einem Videospiel zum Leben zu erwecken ist etwas, über das ich mich sehr freue, dass ich es unseren Fans geben kann.""Trolljäger Verteidiger von Arcadia baut auf der faszinierenden Geschichte und den spannenden Charakteren auf, die in der beliebten Trilogie bereits meisterhaft eingeführt wurden", so Jim Molinets von Universal Games & Digital Platforms. "Das Spiel bietet eine tiefgehende, reiche und immersive Spielerfahrung, von der wir hoffen, dass die Fans sie mit ihren Freunden sehr lange Zeit genießen werden."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer