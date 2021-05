Returnal: Jörg spricht bei "Press Select" von Game Two über die Faszination von Roguelikes

Bei "Press Select" von Game Two (Rocket Beans, zugehörig zu funk) wurde gestern über das Thema "Roguelikes" gesprochen, hauptsächlich festgemacht an den Beispielen Returnal ab 79,98€ bei kaufen ) und Hades . Zu den Gästen der Talkrunde gehörte auch unser Chefredakteur Jörg Luibl. Gesprochen wurde über die Design-Anfänge in dem Bereich, die Frustration durch Permadeath und das Belohnungsgefühl bei der Meisterung von Herausforderungen. Auch die Abgrenzung zwischen Roguelites und Roguelikes war ein kurzes Thema. Jörg erklärte die Faszination dieses Konzepts, vor allem am Beispiel von Returnal."Roguelikes bedeuten zu einem gewissen Grad auch immer Frust. Denn hier regiert der Permadeath. Heißt: Verliert eure Spielfigur ihr Leben, geht es zurück an den Anfang. Erfahrungspunkte, Ausrüstung und Level-Fortschritt sind in der Regel mit Game Over Futsch. Und auf dieses Konzept muss man Bock haben. Doch neuerdings passiert in dem Genre etwas, das für Aufsehen und sehr viele positive Stimmen sorgt: Hades und Returnal erzählen eine Geschichte, auch wenn ihr öfters sterbt und zu Punkt null zurück gesetzt werdet. Eine kleine Stellschraube, die Großes bewirkt und eventuell eine Revolution im Genre der Roguelikes lostritt. Ob das auch zwingend nötig oder vielleicht nur ein netter Bonus für ein eh schon wunderbares Genre ist, werden wir im heutigen Press Select ausdiskutieren. Zu Gast sind Jörg Luibl von 4Players und Géraldine Hohmann von der GameStar, die mit Christoph und Sebastian aus dem Game-Two-Team schnacken."funk ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF).