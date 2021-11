Returnal: Deuten die Entwickler einen DLC für den PS5-Titel an?

Im April 2021 hat Entwicker Housemarque mit Returnal ( ab 44,98€ bei kaufen ) das erste AAA-Projekt des Studios für PlayStation 5 veröffentlicht. Seitdem gab es in den letzten Monaten immer wieder Updates für den Roguelike-Shooter. Auf Twitter hat Housemarque nun ein mysteriöses Bild mit dem Text „Atropos..?“ geteilt, das bei den Fans derzeit für Spekulationen sorgt. Demnach können sich die Anhänger vorstellen, dass das Team an einem DLC für Returnal arbeitet.Bislang haben Spieler noch nicht herausgefunden, wo das im Tweet zu sehende Bild aufgenommen wurde – einer der Hauptgründe, warum Fans davon ausgehen, dass es sich hier um eine neue Location handeln könnte. Auch Narrative Designer Eevi Korhonen heizte die Spekulationen an. Auf Twitter hat der Housemarque-Mitarbeiter verraten, dass das Studio etwas gedreht hat, von dem wir wohl schon bald mehr erfahren werden. Anhänger blicken nun gespannt auf die Verleihung der Game Awards am 09. Dezember 2021, wo es möglicherweise zu einer Ankündigung kommen könnte. Schon im letzten Jahr wurde der erste Gameplay-Trailer von Returnal bei den Game Awards präsentiert.Returnal wurde am 30. April 2021 für PlayStation 5 veröffentlicht. Im Test auf 4Players.de hat sich die Action einen Gold-Award verdient.Letztes aktuelles Video: Update 20