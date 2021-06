Tribes of Midgard: Verteidigung des Wikinger-Dorfs startet im Juli - auch auf der PS4

Ab dem 27. Juli können die Spieler von Tribes of Midgard einen Stamm mit bis zu zehn Spielern gründen und zu Wikinger-Legenden werden - so das Versprechen von Entwickler Norsfell. Publisher Gearbox Publishing hat zum Auftakt der digitalen E3-Messe die Vorbestellungen gestartet: Auf Steam kostet der Titel 19,99 Euro bzw. 29,89 Euro in der Deluxe Edition (mit Plattform-exklusiver Kampf-Ausrüstung und Haustieren).Für PlayStation 4 und 5 soll das Spiel am gleichen Tag erscheinen. Steam erläutert:"Nehmt euch in Acht, die Riesen sind im Anmarsch!Midgard wird von allen Seiten belagert.Sagenhafte Kreaturen, tödliche Geister und riesige Ungetüme drohen, Ragnarök auszulösen – das Ende der Welt!Jetzt liegt es an euch, den mächtigen Einherjar, euer Festmahl in Walhalla zu unterbrechen, um nach Midgard zurückzukehren.Werdet zum ultimativen Wikinger und überlebt und entwickelt euch weiter, um euer Dorf – und die ganze Welt – vor der völligen Zerstörung zu bewahren.Glücklicherweise seid ihr auf diesem Abenteuer nicht allein unterwegs: Euer (größtenteils) furchtloser Stamm aus Koop-Kameraden und Kameradinnen hilft euch dabei, die Barrieren um das Dorf aufzubauen und in dieser weitläufigen und wunderschönen Welt nach Schätzen zu suchen – während der Untergang unaufhaltsam näher rückt.Davon sollte sich euer Stamm aber nicht abhalten lassen, die spaßigste Apokalypse aller Zeiten zu erleben.„Über- und erlebt“ auf Wikingerart, in Tribes of Midgard, dem actiongeladenen Mehrspieler-Survival-RPG von riesigen Ausmaßen.Erkunde dunkle Höhlen, erlege legendäre Bestien und baue dein Dorf aus, während du die fantastischen, prozedural-generierten Länder bereist, im Kampf gegen Ragnarök.Beschütze den Spross von Yggdrasil vor nächtlichen Angriffen der Helmonster und arbeite mit deinem Stamm zusammen, um die Bedrohung der Jötnar abzuwehren, epischer Riesen, die den Spross zerschmettern wollen – und am besten das ganze Dorf drum herum noch dazu.Wähle deine Klasse und kämpfe dich durch die Wildnis auf der Suche nach Material für epische Rüstungen und mächtige Waffen. Setze beeindruckende Fähigkeiten ein und baue die Verteidigungsanlagen des Dorfs auf, um deine Feinde zu überrumpeln.Wenn die Riesen auftauchen, muss das ganze Dorf zusammenhalten! Erlebe dein Abenteuer in Midgard allein oder mit deinem Stamm aus bis zu 10 Spielern im PvE-Koop-Modus online. Beweise deine Wikingerstärke in verschiedenen Spielmodi und entdecke deinen Spielstil für dich.Über das Jahr hinweg kannst du bei zeitlich begrenzten saisonalen Events noch größere Herausforderungen meisten und dir Schätze für das Endgame in Midgard sichern. Nutze neue Wege, um im Spiel voranzuschreiten und Belohnungen freizuschalten für alle deine Spielweisen."Letztes aktuelles Video: Gameplay Reveal Trailer