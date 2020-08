FIFA 21: Neuerungen in Ultimate Team: FUT-Koop, anpassbares Stadion und Community-Fortschritte

EA Sports hat die Neuerungen und Verbesserungen vorgestellt , die für den Ultimate-Team-Modus in FIFA 21 vorgesehen sind. Versprochen werden mehr Spielvarianten (mit Freunden), ein komplett anpassbares Stadion und mehr soziale "Möglichkeiten" mit der FUT-Community."Im FUT-Koop könnt ihr gemeinsam siegen und gemeinsam Boni abräumen. Spiel online mit einem Freund gegen andere Duos oder Solo-Spieler in FUT-Freundschaftsspielen und Division Rivals. Oder spielt in Squad Battles gemeinsam gegen die KI. Erzielt in euren individuellen wöchentlichen Wettbewerben Fortschritte, für die euer Team belohnt wird. Verbinde dich in neuen FUT-Events mit FUT-Spielern aus aller Welt. Bist du #TeamHaaland oder #TeamFelix? Wähle eine Seite, spiele gegen die FUT-Community und schalte in neuen Team-Events Packs, Münzen, Vereinsitems oder Spieler frei", erklären die Entwickler."Das FUT-Stadion sorgt in FUT 21 für Individualisierung auf neuem Niveau. (...) Und du kannst es (...) anpassen. Von der Walkout-Musik bis zum Torjubel. Vom Feuerwerk bis zu den Choreos. Passe alle Elemente an deine Wünsche an und gib mit deinen Erfolgen an. Aber das ist noch nicht alles. Wenn dein FUT-Club wächst, wächst auch dein Stadion. Mit neuen Stufen und neuen Optionen für mehr Spektakel. Ein überragendes Stadion braucht natürlich auch überragende Spieler."Letztes aktuelles Video: Ultimate Team TrailerDas Fußballspiel soll am 9. Oktober für PlayStation 4, Xbox One, Switch (nur Legacy-Update) und PC (Steam, Origin) sowie im weiteren Jahresverlauf auch für Google Stadia, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.Die PC-Version wird auf der Fassung für PlayStation 4 und Xbox One basieren und nicht auf der Next-Generation-Variante. Die FIFA 21 Legacy Edition für Switch enthält nur eine aktualisierte Präsentation (Ingame-Menüs und Übertragungs-Einblendungen) sowie die neuesten Trikots und Kader-Updates für die bevorstehende Saison. Es sind keine neuen Spielmodi oder Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr enthalten.Vorbestellungen für die Standard Edition, Champions Edition und Ultimate Edition sind bereits möglich und werden mit verschiedenen Boni belohnt. Mehr dazu hier