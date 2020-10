FIFA 21: Vorabzugriff für Käufer der Champions Edition und der Ultimate Edition ab heute

Käufer der Champions Edition (PC: 79,99 Euro; Konsolen: 89,99 Euro) oder der Ultimate Edition (PC: 89,99 Euro; Konsolen: 99,99 Euro) von FIFA 21 dürfen das diesjährige Fußballspiel von EA Sports bereits heute spielen. Unser Test befindet sich in Arbeit. EA-Play-Mitglieder durften bereits seit mehreren Tagen reinschauen. Die "normale" Version von FIFA 21 wird am 9. Oktober veröffentlicht.Im weiteren Jahresverlauf wird FIFA 21 auch für Google Stadia, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Die Umsetzung für Nintendo Switch ist lediglich ein Legacy-Update mit aktualisierter Präsentation (Ingame-Menüs und Übertragungs-Einblendungen) und Trikot-/Kader-Updates ohne neue Spiel-Features oder sonstige Verbesserungen. Die PC-Version wird bei Origin und auf Steam verkauft. Sie basiert auf der Fassung für PlayStation 4 und Xbox One und nicht auf der "Next-Generation-Variante", was bereits auf viel Unmut stieß ( Eurogamer ). Auf eine Demo hatten die Entwickler in diesem Jahr verzichtet, um sich stattdessen auf die Vollversion für die aktuelle und die nächste Konsolen-Generation konzentrieren zu wollen.Konami verfolgte im Gegensatz zu EA Sports eine andere Strategie und setzte bei eFootball PES auf ein Season Update ( zur Einschätzung ) bzw. eine Saison-Aktualisierung für eFootball PES 2020 EA Sports: "Zum bevorstehenden Release von EA Sports FIFA 21 feiert Electronic Arts mit dem neuen Deadline Day-Paket alle Fans, die bis zum 10. Oktober 2020 um 08:59 Uhr deutscher Zeit in die Vollversion auf PlayStation 4, Xbox One oder PC einsteigen. Dieses Paket enthält neben einem untauschbaren "Team of the Week"-Spieler-Item auch die "FIFA Ultimate Team Ones To Watch Leih-Items" mit einigen der aufregendsten Transfers des Sommers ( Einzelheiten ) (...) Darüber hinaus können Fans in FIFA 21 auch vom Dual Entitlement profitieren, das es ihnen ermöglicht, ihre Version des Spiels ohne zusätzliche Kosten von PlayStation 4 auf PlayStation 5 oder von Xbox One auf Xbox Series X zu aktualisieren. Alle Fortschritte oder Inhalte, die innerhalb des FIFA 21 Ultimate Teams erzielt oder erworben wurden (einschließlich Spieler, Gegenstände, Münzen, FIFA-Punkte, Spielstatistik und Platzierung in der Rangliste), sowie alle Fortschritte bei VOLTA FOOTBALL werden auf die PlayStation 5 oder Xbox Series X übertragen."Letztes aktuelles Video: Karrieremodus Trailer