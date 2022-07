Cyberpunk: Edgerunners: Netflix enthüllt coole Opening-Sequenz zur Anime-Adaption

Cyberpunk: Edgerunners: Erste Folge des Netflix Originals gezeigt – Demon Slayer-Sprecher mit dabei

Schauplatz aus Cyberpunk 2077 zu erkennen

Vorab zeigt Netflix uns die Opening-Sequenz zu Cyberpunk: Edgerunners. Die bereits im September kommende Anime-Adaption soll in der Welt von Cyberpunk 2077 angesiedelt sein.In bunten Neonfarben gehalten wirkt das Intro dabei besonders stylish und auch die musikalische Untermalung ist stimmig: Franz Ferdinands This Fffire passt zu den schnell geschnittenen Szenen, die im Hintergrund zu sehen sind, nahezu perfekt. Gezeigt wurde uns das Opening von Cyberpunk: Edgerunners auf dem 10 Year Anniversary & Announcement Panel von Trigger im Zuge der Anime Expo 2022.Das hinter der Anime-Auskopplung stehende Studio Trigger zeigte erwartungsvollen Besuchern der Messe nicht nur das Opening, sondern gleich die komplette erste Folge von Cyberpunk: Edgerunners. Fans von Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba dürfte dabei ein Detail nicht verborgen geblieben sein: Zach Aguilar, der in der englischsprachigen Version den Hauptprotagonisten Tanjiro Kamado spricht, hat auch in der kommenden Netflix-Serie eine Sprechrolle übernommen. Dabei leiht er seine Stimme dem Helden der Geschichte, dessen Name David Martinez lauten wird.Martinez ist ein Junge von der Straße, der in einer Stadt, die dem technologischen Fortschritt und der Modifikation des eigenen Körpers verfallen ist, versucht, zu überleben. Da er zu viel zu verlieren hat, entschließt er sich, am Leben zu bleiben, indem er ein sogenannter Edgerunner wird – ein geächteter Söldner, der auch als Cyberpunk bekannt ist.Cyberpunk: Edgerunners soll mit gleich zehn Episoden bei Netflix an den Start gehen, nachdem der Titel bereits 2020 angekündigt wurde . In einem jüngst erschienenen Clip bekommen Fans der Videospiel-Vorlage sogar einen Schauplatz zu sehen, der sie an eine bestimmte Stelle im Spiel erinnern dürfte: Ein Teil der Story soll sich am selben Ort wie die The Pickup-Mission aus Cyberpunk 2077 abspielen.Letztes aktuelles Video: InsideLook