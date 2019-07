Ubisoft: Gibt Start-Lineup für Aboservice UPlay+ bekannt - 4Players.de

Ubisoft will am 3. September den eigenen Aboservice Uplay+ starten, den es vorerst nur für den PC geben wird. Als der Dienst im Juni auf der E3-Pressekonferenz angekündigt wurde, hat man zum Start eine Bibliothek versprochen, die mehr als 100 Titel umfassen soll.Laut Eurogamer.net hat der französische Publisher jetzt eine Liste mit Titeln veröffentlicht, auf die man zum stolzen Preis von 14,99 Euro pro Monat Zugriff erhält. Darunter befinden sich selbstverständlich die großen Reihen wie Assassin's Creed, Far Cry & Co. Auch kommende Spiele wie Watch Dogs Legion oder Gods & Monsters sollen Teil des Programms werden. Darüber hinaus stehen auch viele ältere Titel in der Liste wie Rayman, Prince of Persia oder die Siedler. Zahlreiche Vertreter des Tom-Clancy-Universums wie Splinter Cell, alte (sowie aktuelle) Einsätze von Rainbow Six und den Ghosts sowie EndWar dürfen ebenfalls nicht fehlen. Zuden wird betont, dass nach Möglichkeit immer die Premium-Editionen der jeweiligen Ubisoft-Titel im Abo-Service zur Verfügung gestellt werden sollen.Hier die komplette Liste, die je nach Territorium aber leichte Veränderungen aufweisen kann:Anno 1800 - Deluxe EditionAnno 2205 - Ultimate EditionAssassin's Creed - Director's CutAssassin's Creed Brotherhood - Deluxe EditionAssassin's Creed Chronicles - ChinaAssassin's Creed Chronicles - IndiaAssassin's Creed Chronicles - RussiaAssassin's Creed Freedom Cry - Standalone EditionAssassin's Creed II - Deluxe EditionAssassin's Creed III + Liberation RemasteredAssassin's Creed IV Black Flag - Gold EditionAssassin's Creed Odyssey - Ultimate EditionAssassin's Creed Origins - Gold EditionAssassin's Creed Origins - Discovery TourAssassin's Creed Revelations - Standard EditionAssassin's Creed Rogue - Deluxe EditionAssassin's Creed Syndicate - Gold EditionAssassin's Creed Unity - Standard EditionBeyond Good and EvilBrothers in Arms: Earned In BloodBrothers in Arms: Hells HighwayBrothers in Arms: Road to Hill 30Child of LightCold FearFar Cry 2 - Fortune's EditionFar Cry 3 - Blood Dragon (Standalone)Far Cry 3 - Deluxe EditionFar Cry 4 - Gold EditionFar Cry 5 - Gold EditionFar Cry New Dawn - Deluxe EditionFar Cry Primal - Digital Apex EditionFlashback OriginFor Honor - Marching Fire EditionFrom DustI Am AliveImperialismImperialism 2Might & Magic IXMight & Magic VII - For Blood And HonorMight & Magic VIII -Day of the DestroyerMight & Magic X Legacy - Deluxe EditionMight & Magic: Heroes II - Gold EditionMight & Magic: Heroes III - Complete EditionMight & Magic: Heroes V - Standard EditionMight & Magic: Heroes VI - Gold EditionMight & Magic: Heroes VI - Shades of DarknessMight & Magic: Heroes VII - Deluxe EditionMight & Magic: Heroes VII - Trial by FireMonopoly PLUSOdePanzer General 2Panzer General 3D assaultPOD GoldPrince of Persia (2008)Prince of Persia: The Forgotten Sands - Deluxe EditionPrince of Persia: The Sands of TimePrince of Persia: The Two ThronesPrince of Persia: Warrior WithinRayman 2Rayman 3Rayman ForeverRayman LegendsRayman OriginsRayman Raving RabbidsSilent Hunter 2Silent Hunter 3Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific - Gold EditionSilent Hunter 5: Battle of the Atlantic - Gold EditionSouth Park: The Stick of Truth - Standard EditionSpeed BusterStarlink - Digital Deluxe Starter KitSteep - X Games Gold EditionThe Crew - Ultimate EditionThe Crew 2 - Gold EditionThe Settlers 1 - History EditionThe Settlers 2 - History EditionThe Settlers 3 - History EditionThe Settlers 4 - History EditionThe Settlers 5: Heritage of the Kings - History EditionThe Settlers 6: Rise of an Empire - History EditionThe Settlers 7: Paths to a Kingdom - History EditionTom Clancy's EndWarTom Clancy's Ghost ReconTom Clancy's Ghost Recon Future Soldier - Deluxe EditionTom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Ultimate EditionTom Clancy's Rainbow Six - Standard EditionTom Clancy's Rainbow Six 3 - Gold EditionTom Clancy's Rainbow Six: LockdownTom Clancy's Rainbow Six: Siege - Ultimate Year Four EditionTom Clancy's Rainbow Six: VegasTom Clancy's Rainbow Six: Vegas IITom Clancy's Splinter CellTom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe EditionTom Clancy's Splinter Cell Chaos TheoryTom Clancy's Splinter Cell Conviction - Deluxe EditionTom Clancy's Splinter Cell Double AgentTom Clancy's The Division - Gold EditionTom Clancy's The Division 2 - Ultimate EditionTrackmania TurboTransference - UplayTrials Evolution - Gold EditionTrials Fusion - Standard EditionTrials Rising - Gold EditionUnoValiant HeartsWarlords BattlecryWarlords Battlecry 2Watch_Dogs - Complete EditionWatch_Dogs 2 - Gold EditionWorld In Conflict - Complete EditionZombi