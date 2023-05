Ubisoft: Bis März 2024: Releases von Assassin's Creed Mirage, Avatar, Skull & Bones und mehr bestätigt

Ubisoft: Starke Spiele-Releases bis März 2024 geplant – mit dabei Assassin’s Creed Mirage, Avatar und Co.





Publisher bestätigt im Rahmen seines aktuellen Geschäftsberichts, dass nebenauchund ein weiteres, größeres Projekt bis spätestens März 2024 ihr Release feiern sollen.Zwar lässt die Ankündigung des Release-Fahrplans konkretere Daten vermissen, allerdings können wir uns so gewiss sein, dass wir in den kommenden zehn Monaten mit Sicherheit den einen oder anderen Blockbuster zusehen bekommen werden.Gerade um Avatar: Frontiers of Pandora, aber auch um, rankt sich ein regelrechter Hype. Doch kommt es in den kommenden Monaten nicht gerade zu ungünstigen Umständen seitens Ubisoft, die eine Verschiebung erzwingen, könnten wir schon bald in die Welten der beiden mit Spannung erwarteten Spiele eintauchen.Auch das Piraten-Abenteuer, steht bei Genre-Fans trotz seiner Schwierigkeiten recht hoch im Kurs. Obendrein sind noch die Releases des-Konkurrenten, sowie vonsowie einem Rainbow 6 Mobile-Ableger geplant.Auch von einem „weiteren großen Spiel“, das bis Ende März 2024 veröffentlicht werden soll und zudem es bislang keine Informationen gibt, ist die Rede. Details zu den genannten Veröffentlichungen dürften aber nicht mehr all zu lang auf sich warten lassen: Schon am 12. Juni hält der Publisher mit seinem Ubisoft Forward-Livestream ein hauseigenes Event ab, auf dem man uns etwas mehr erzählen könnte. Auf der diesjährigenmit einem eigenen Angebot aufwarten.