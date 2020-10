Overcooked! All You Can Eat: 4K-Remaster kommt zum PlayStation-5-Start und bald auch für Xbox Series X/S

Entwickler Ghost Town Games hat auf dem Webauftritt von Publisher Team 17 bekanntgegeben, dass die kooperative Arcade-Action Overcooked! All You Can Eat ( ab 48,73€ bei vorbestellen ) zum Start der PlayStation 5 erscheint. Dort ist zwar nur vom 12. November (z.B. für den US-Markt) die Rede, in Europa dürfte der Titel aber ziemlich wahrscheinlich zum hiesigen Konsolen-Start am 19. November folgen.Auf Microsofts neuen Konsolen Xbox Series X und S soll die Umsetzung "bald" folgen. Das Spiele-Doppelpack umfasst Overcooked!, Overcooked! 2 sowie sämtliche Erweiterungen. Die Umsetzung für Next-Generation-Konsolen wird außerdem in 4K-Auflösung mit 60 fps laufen, weswegen der Hersteller von einem Remaster spricht.Darüber hinaus werden sieben neue Levels, drei Köche, mehr Skins, ein besonders zugänglicher Assistenz-Modus und schnellere Ladezeiten versprochen. Die Inhalte aus Overcooked! wurden mit der Engine des zweiten Teils neu erstellt, daher können diese Inhalte auch online gespielt werden. Cross-Plattform-Play wird ebenfalls unterstützt.- Includes every piece of Overcooked! and Overcooked! 2 content, remastered and available in 60 frames per second in 4K resolution- New levels, new chefs, and additional skins for every single chef – all exclusive to Overcooked! All You Can Eat- Brand new trophy and achievement sets for players to unlock- Accessibility options and a new assist mode opens the game to more players than ever before.- Levels originally from Overcooked! are playable with online multiplayer support for the very first time, with every Overcooked! All You Can Eat kitchen also featuring cross-play functionality in a post-launch update!"Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer