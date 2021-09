Aragami 2: Stealth-Action tritt heute auf PC und Konsolen aus den Schatten

Spielt im Single-Player oder kooperativ - Entdeckt eine spannende Kampagne und schließt euch mit bis zu 3 Spielerinnen und Spielern im Koop-Modus dem Attentäter-Kader an.

Lasst euch auf hektische Stealth-Action ein - Nutzt eure Wendigkeit, um im Verborgenen zu bleiben und eure Kräfte zu meistern. Erledigt die Feinde mit Stealth-Kills und nicht tödlichen Angriffen.

Kampf als taktische Entscheidung - Meistert mit Hilfe eurer Fähigkeiten riskante Kämpfe, die mit wertvollen Belohnungen locken.

Erschafft den Schatten-Assassinen - Stellt eure eigenen Waffen und Rüstungen her und verbessert den Elite-Krieger mit einer Vielzahl von Schattenkräften und -fähigkeiten.

Beschützt das Rashomon Tal - Rettet euer Volk, besiegt den Fluch und entdeckt, wie die Aragami zu einer Legende wurden."

Lince Works veröffentlicht heute Aragami 2 ab 45,99€ bei vorbestellen ) für PC (via Steam ), PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Die PC-Fassung kostet 34,99 Euro, die Konsolen-Umsetzungen liegen bei 39,99 Euro. Das Stealthspiel aus der Third-Person-Perspektive ist ebenfalls im Xbox Game Pass (Cloud, Konsole und PC) enthalten. Unser Test befindet sich in Arbeit, wird aber erst nächste Woche startklar sein.Aragami 2 kann komplett alleine oder als Koop-Stealth-Action-Abenteuer mit bis zu drei Personen gespielt werden. Stealth ist die Grundlage des Spiels, wobei die namensgebenden Attentäter im Vergleich zum Vorgänger mobiler sind und schneller von Schatten zu Schatten eilen können. Scheitert ein Schleichversuch, muss man in geschicklichkeitsbasierten und taktischen Kämpfen versuchen, die Gegner zu besiegen, jedoch sind die Aragami im normalen Kampf wesentlich verwundbarer.Produktbeschreibung: "Aragami 2 ist ein Third-Person-Stealth Game, in dem man einen Assassinen spielt, der einer der letzten Elitekrieger seiner Familie - der Aragami - ist. Als Aragami ist er Opfer eines übernatürlichen Leidens, das den Körper zerfrisst und den Geist verschlingt ihm aber die Kontrolle über die Schattenessenz gewährt - eine mystische Kraft, die die ihn die Schatten kontrollieren lässt. Mit Hilfe dieser Kraft erfüllt man Aufträge, um das Überleben des Dorfes zu sichern und die durch die einfallenden Armeen versklavten Aragami zu befreien.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer